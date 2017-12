Mínima transparencia en el sector extractivo debe ser superada en acción coordinada

En la región Cusco, es indispensable la elaboración y difusión de estudios de transparencia regional que analicen el uso de los recursos del canon y regalías, así como su impacto, con la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales y las universidades públicas, aportando al debate sobre el canon y el desarrollo regional, fue una de las conclusiones del Foro sobre “Transparencia de las Industrias Extractivas en el Sur del Perú: avances y desafíos” llevado a cabo en la ciudad del Cusco.

Para el economista Epifanio Baca Tupayachi, representante del Grupo Propuesta Ciudadana la poca transparencia de las empresas extractivas la cual se refleja en el pago tributario al estado; impuesto a la renta, impuesto especial, gravamen minero, se desconoce a cuánto ascienden sus ingresos, sus costos, sus utilidades y otras variables económicas y financieras, y sobre todo, los impuestos que declaran a la SUNAT por cada empresa minera, esa información está protegida por reserva tributaria, afirmó Baca Tupayachi

Actualmente se cuenta con una plataforma para transparentar dicha información bajo la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI); ya regiones como Piura, Moquegua, Apurímac y Arequipa avanzaron esta idea, con la participación inicial de los gobiernos regionales, quienes aprobaron una ordenanza regional mediante la cual se crea una Comisión Regional de Transparencia integrada por representantes del Estado, las empresas extractivas y la sociedad civil, con el objetivo de prevenir la corrupción y que los recursos del canon transferidos a las regiones sean utilizados con honestidad y eficiencia. En ese sentido será de mucha importancia que el consejo regional del Cusco asuma las acciones necesarias para estar a la par de otras regiones, tener transparencia es también enfrentar irregularidades.

INCREMENTO DE PRODUCCION

En los últimos dos años, la producción minera en el sur del Perú aumentó sustancialmente; sin embargo, los pagos tributarios y no tributarios que realizan las empresas al Estado registran niveles mínimos, consiguientemente los recursos del canon también son pequeños comparados con años anteriores. Necesitamos saber por qué ocurre esto, es decir, ¿por qué los máximos niveles de producción no están acompañados de pagos por impuesto a la renta crecientes? No solo eso, sino que ocurre todo lo contrario, las devoluciones por IGV que hace el Estado son superiores a los pagos tributarios de las empresas, es decir, su aporte tributario es negativo, lo cual es toda una paradoja. Por ello, es necesario exigir la máxima transparencia sobre los costos de las empresas mineras.