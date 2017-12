Senasa registra vacunación de más de setenta mil porcinos en Cusco

El Ministerio de Agricultura y Riego informó que de enero hasta noviembre del 2017, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – Senasa vacunó a 72 mil 691 porcinos en las trece provincias de la región Cusco, beneficiando sobre todo a pequeños productores.

La actividad se complementó con charlas de capacitación sobre identificación y prevención de brotes de la enfermedad, en las que participaron 1 519 productores.

La Peste Porcina Clásica (PPC) o Cólera Porcino es una enfermedad endémica en el Perú y su presencia provoca pérdidas económicas, sobre todo a los pequeños productores de la región Cusco. Debido a las características del tipo de crianza y las condiciones de precariedad predominante en las zonas rurales, la porcicultura es fácilmente vulnerable al impacto de esta enfermedad.

Cabe destacar, que la vacuna es la forma más efectiva de controlar y erradicar la Peste Porcina Clásica, ya sea en granjas tecnificadas, crianza de traspatio, crianza familiar y en todo lugar donde se encuentren los animales. Al concluir el 2017, Senasa vacunará a más de 95 mil animales.

PESTE PORCINA CLÁSICA

Es una enfermedad de rápida difusión y contagio, alta morbilidad, mortalidad y de notificación obligatoria. Sus principales síntomas son fiebre alta, disminución del apetito y abatimiento general. En la fase terminal los cerdos tienen una marcha ondulante que posteriormente se generaliza permaneciendo tumbados sobre un costado y moviendo las extremidades de forma continua como si remaran.

Ataca a los cerdos no vacunados de todas las edades y causa su muerte, estimándose que puede generar hasta el 80% de muertes en la población de un predio. No es una enfermedad transmisible a las personas, sin embargo, causa pérdidas a los pequeños productores al no disponer de animales como medio de subsistencia.