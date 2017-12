Ministro de Cultura dice que Cusco estaría al margen de proyecto privatizador del patrimonio.

Luego que El Diario del Cusco advirtiera sobre la nueva intención del centralismo para privatizar el patrimonio cultural, ayer el ministro de Cultura Salvador del Solar se refirió al tema y señaló que Cusco quedaría al margen de todo proyecto privatista. La evaluación que hicieron sus funcionarios sobre la contundente respuesta del Cusco a todo intento de afectar el patrimonio cultural obligo al titular de Cultura reformular su planteamiento inicial que motivo la atención de nuestro medio de prensa el pasado 4 de agosto.

Ahora en su nuevo planteamiento Salvador del Solar señaló que su cartera busca fuentes privadas para la gestión del patrimonio arqueológico, aunque ha encontrado ciertas barreras en algunas regiones. Dijo que esto lo coordina con la comisión de Cultura del Congreso, y que el uso de los recursos podría ser facultativo para las regiones que lo requieran.

“Es absolutamente indispensable que busquemos recursos de otras fuentes, de fuentes privadas para poder atender la enorme necesidad de atención y de gestión del patrimonio”, señaló el ministro Del Solar, quien ha cumplido un año como titular del Ministerio de Cultura.

Una de las trabas, dijo, ha sido la región Cusco, por lo que se podría optar por una cuestión facultativa para las regiones que requieran los recursos. “Ha habido intentos en el pasado de normativas. Han sido rechazadas principalmente por Cusco. Cusco es una región que tiene un patrimonio extraordinario”, indicó Salvador Del Solar.

Pero “el hecho que Cusco considere que no necesita recursos privados, no quiere decir que el resto del país no los necesite. El resto del país clama por recursos”, agregó el titular del Ministerio de Cultura.

Por ello, existen coordinaciones con la comisión de Cultura del Congreso, dijo. “Hemos establecido como una de las prioridades que el Congreso vea las modificaciones legales para que pueda haber gestión vía convenios supervisados por el Ministerio de Cultura, con la responsabilidad de cuidar el patrimonio”, indicó.

Esto a fin de que “podamos contar con recursos privados que hagan que nuestros bienes arqueológicos sean puestos en valor”, agregó.

Dejó claro que en este paquete, “muy probablemente” Cusco no estará, dijo, ya que no necesita los recursos, por un lado, y no está de acuerdo, por el otro. Para otras regiones que tampoco quieran los recursos, “puede ser absolutamente facultativo, que exista la posibilidad”, dijo. “Hay muy buenos ejemplos de cómo el cuidado de lo público, con recursos privados, son casos de éxito, tenemos que replicarlos”, explicó.

SIEMPRE ALERTAS

Este nuevo planteamiento del ministro de Cultura debe motivar sin embargo que estemos atentos, pues la frase “muy probablemente” deja entrever que existen resquicios de siempre asumir actitudes contra la opinión mayoritaria que se tiene en Cusco. Saludamos la rectificación pero ratificamos siempre nuestro compromiso de estar siempre vigilantes.