Consejo Regional debe aprobar hoy proyecto de ordenanza regional para que meritocracia tenga vigencia

Hoy a partir de las 9:30am en el Auditorio de la Sala de Reuniones del Consejo Regional, se llevará a cabo la vigésima séptima sesión extraordinaria, donde se debatirá en el Punto VII de la Agenda que está referida al dictamen de la comisión ordinaria de trabajo, seguridad social y bienestar recaido en el proyecto de ordenanza regional “Que dispone designar a los Directores Regionales Sectoriales de la Región Cusco, mediante Concurso de Méritos”.

El mencionado proyecto de Ordenanza Regional tuvo como promotores a los ciudadanos Mgt. Fredy Deza De la Vega, ex Decano del Colegio de Licenciados en Turismo y el Abog. Domingo Terrones Pereira, ex Decano del Colegio de Abogados, ambos además, ex Presidentes del Consejo Regional de Colegios Profesionales del Cusco – COREPRO; ambos presentaron la solicitud al profesor Mausauri Huarancca Lima, Consejero Delegado y al economista Víctor Vargas Santander, Consejero Regional por la Provincia de Paucartambo y Presidente de la Comisión Ordinaria de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar, quien asumió la responsabilidad de hacer suya la iniciativa y canalizarla a través de la Comisión que preside; luego de debatirla al interior de la Comisión e invitar al Mgt. Fredy Deza y al Abog. Domingo Terrones para que expliquen y sustenten su iniciativa, se aprobó por unanimidad el Dictamen N° 007-2017.P.COTSSB-CR/GRC.CUSCO que propone el Proyecto de Ordenanza Regional “Que dispone designar a los Directores Regionales Sectoriales de la Región Cusco, mediante Concurso Público de Méritos”. La Comisión está conformada por los Consejeros: Víctor Vargas Santander, Abel Paucarmayta Tacuri, Liliana Bustamante Callo, Roger Capatinta Mamani y Lizardo Ángeles Revollar.

El Proyecto de Ordenanza Regional, se basa en la Ley N° 28926, Ley que Regula el Régimen Transitorio de las Direcciones Regionales Sectoriales de los Gobiernos Regionales, y que expresamente en su Artículo 2 manifiesta: “Para ser Director Regional se requiere acreditar ser profesional calificado y con experiencia en la materia sectorial respectiva, mediante concurso de méritos, sin embargo, esta disposición no se ha cumplido y peor aún no ha querido ser implementada por el actual Gobernador y los anteriores Presidentes Regionales René Concha y Jorge Acurio, a pesar de haber sido advertidos documentalmente en su momento por el Mgt. Fredy Deza De la Vega, ex Decano del Colegio de Licenciados en Turismo y ex Presidente del Consejo Regional de Colegios Profesionales, habiendo llegado incluso a denuncia penal.

El Proyecto de Ordenanza Regional, con el soporte de los mencionados profesionales, tiene un correcto Análisis Fáctico y de Compatibilidad Jurídica, pudiendo observarse que tiene compatibilidad con: La Constitución Política del Perú; la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley 30057, Ley del Servicio Civil. La fórmula legal de la Ordenanza Regional se manifiesta en:

ORDENANZA REGIONAL

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER al Gobernador Regional del Cusco, que la Designación de los Directores Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Cusco, deba ser realizada mediante Concurso Público de Méritos, a propuesta del respectivo Gerente Regional, en aplicación de la Ley N° 28926, Artículo 2.

ARTÍCULO SEGUNDO.- INSTAR al Gobernador Regional del Gobierno Regional del Cusco, disponga a los órganos competentes del Gobierno Regional Cusco, la elaboración de los lineamientos y bases del Concurso Público de Méritos de las Direcciones Regionales Sectoriales en el término de noventa (90) días calendarios, a partir de su Publicación en el Diario Oficial El Peruano.

ARTÍCULO TERCERO.- EXIGIR al Gobernador Regional del Cusco, la remisión al Consejo Regional los lineamientos, bases y cronograma del Concurso Público de Méritos de las Direcciones Regionales Sectoriales, para su aprobación por Acuerdo del Consejo Regional.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR al Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales del Cusco – CONREDE CUSCO integrar la Comisión elaboradora de los lineamientos, bases, cronogramas del Concurso Público de Méritos de las Direcciones Regionales Sectoriales, hasta la implementación de los cargos; debiendo dar cuenta de lo actuado ante el Pleno del Consejo Regional Cusco.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Cusco, para su obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

A su vez, el Mgt. Fredy Deza De la Vega, al ser consultado sobre esta iniciativa, indicó que: “confío que se apruebe por unanimidad y se cuente con una Ordenanza Regional con nombre propio que promueva la meritocracia en la Región Cusco, por la que desde hace varios años vengo luchando. La Meritocracia es en esencia una voluntad política, la misma que ninguno de los gobernadores regionales ha tenido, lo que en gran medida explica el deficiente nivel de desarrollo que tenemos en nuestra alicaída Región, con tanto presupuesto, donde nunca se han priorizado criterios técnicos, sino que se han designado a la mayoría de Directores Regionales, sin capacidad técnica, sin conocimiento del sector e improvisados, con poca ética profesional, donde muchos han lindado con la corrupción. Que esta Ordenanza Regional, motive en las autoridades regionales y municipales la aplicación de la meritocracia en todos sus funcionarios por convicción y no necesariamente por un mandato de la Ley”.