Presidenta de comisión Lava Jato señala que proceso contra PPK es escrupuloso

La presidenta de la Comisión del Congreso que investiga los presuntos sobornos de empresas brasileñas a cambio de contratos y licitaciones con el Estado, Rosa María Bartra, subrayó que el procedimiento iniciado para la vacancia del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, por permanente incapacidad moral cumple escrupulosamente con el debido proceso regulado por la Constitución y el Reglamento del Congreso de la República.

Y anunció que este jueves 21 el presidente de la República ejercerá su derecho a la defensa respecto a la moción multipartidaria que fue admitida por todas las fuerzas políticas con excepción del oficialismo y que plantea su vacancia del cargo.

“El Reglamento del Congreso dice que por una hora tiene derecho a ejercer su defensa. Pero si él (en alusión al gobernante) necesita dos, tres u ocho horas, lo va a tener. Puede venir (al hemiciclo) él y su abogado o solamente su abogado, para aclarar lo que aún no ha aclarado”, explicó la legisladora.

Bartra subrayó que en el trámite de la solicitud de vacancia presidencial se ha actuado conforme al debido proceso constitucional y reglamentario. “Nosotros no estamos diciendo que el presidente ha cometido delito. Estamos diciendo que Pedro Pablo Kuczynski ha tenido una actitud en la cual ha ocultado, ha distorsionado información altamente sensible que lo compromete a él cuando fue ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro (en el gobierno de Alejandro Toledo). Y ha significado que hoy que es presidente de la República no diga la verdad con respecto a esa relación con la constructora brasileña Odebrecht”.

La congresista indicó que no hay abuso por parte del Congreso de la República, por el contrario este poder del Estado está ejerciendo su rol constitucional. “¡Esta es una figura totalmente democrática, constitucional! ¿De cuándo acá, algo que está previsto en la Constitución se convirtió en algo golpista? Estamos en esta situación del trámite de la vacancia presidencial por los hechos y por los dichos del presidente Kuczynski que ocultó información sensible, que la distorsionó y que no ha logrado diferenciar el interés de la función pública del interés de la gestión privada”.

“Todas las organizaciones políticas -excepto Peruanos por el Kambio- han decidido tramitar la moción de vacancia por permanente incapacidad moral. El trámite de una moción de vacancia no tiene nada que ver con el trabajo de una comisión investigadora. La comisión investigadora llega a conclusiones y hace recomendaciones de denuncia que van al Ministerio Público o responsabilidades constitucionales que van a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto no tiene nada que ver con la comisión”, siguió explicando la congresista.

RENUNCIA A COMISION LAVA JATO

Cuando se le preguntó si renunciará a la presidencia de la denominada Comisión Lava Jato, la legisladora Bartra aseveró que seguirá buscando la verdad de los hechos, seguirá investigando y que honrará el encargo que tiene con valentía, con criterio de justicia y de verdad, para que la corrupción no robe las oportunidades de desarrollo nacional.

“Tenía una reunión la semana anterior en el local de Fuerza Popular. Me enteré del allanamiento, respetuosamente me identifiqué. Esperé en la puerta que autorizaran mi ingreso. Respetuosamente ingresé. Vuelvo a identificarme. Hice una grabación de menos de 20 segundos y me retiré. Jamás hubo actitud violenta, amedrentamiento o que amerite alguna falta”, expliqué.