Sepulveda sostiene que PPK no sabia nada de contratos con Odebrecht, pero no muestra documentos.

El empresario Gerardo Sepúlveda, antiguo socio del Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, salió al paso de las críticas y aseguró que no hay actos de corrupción en los contratos por asesorías del Mandatario a la cuestionada empresa brasileña Odebrecht. La situación tiene en pleno conflicto a PPK en su país, a tal nivel que está expuesto a una posible destitución, luego de que se supiera que los contratos fueron firmados mientras él ejercía como ministro de Economía y Primer Ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). La constructora, que entonces no era investigada por corrupción, sostuvo que mediante contratos legales por labores que sí se efectuaron, Westfield Capital recibió US$ 782 mil entre 2004 y 2007, incluyendo US$ 60 mil en los años en que el Mandatario fue ministro.

El empresario chileno -que ayer fue citado por la comisión del Congreso peruano que investiga el escándalo de corrupción Lava Jato- recibió ayer a El Mercurio en su oficina del barrio El Golf, donde habló acerca del caso que afecta a su antiguo socio, a quien conoce desde 1992, y con quien mantiene una relación “muy cercana, basada en el respeto mutuo de los talentos profesionales”. “Desde mi parte no hubo ninguna percepción de conflicto de intereses, porque yo no participé en la gestación del contrato, nunca tuve ninguna reunión con el ministro ni con nadie relacionado con el Gobierno”, afirmó Sepúlveda. En ese sentido el empresario añadió que PPK “no conoció en su momento los contratos suscritos” con la firma brasileña y que “al final, la verdad tiene que imponerse, porque aquí no hay actos de corrupción, ni tampoco he participado de nada que tenga que ver con irregularidades”.

