Jorge Castro señala que Marco Arana le pidió no investigar al Fiscal de la Nación

El congresista de Frente Amplio, Jorge Castro, hizo una grave acusación contra su compañero de bancada, Marco Arana, a raíz de haber sido removido de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República. El parlamentario izquierdista explicó que Arana le pidió que no indague al fiscal de la Nación y al Ministerio Público.

“Marco Arana me llamó para pedirme que no investigue al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ni tampoco al fiscal anticorrupción, Hamilton Castro. Me dijo que me repliegue. Yo por supuesto me negué”, precisó Jorge Castro

“He dicho en varias oportunidades que esos dos fiscales han hecho un grave daño al país y durante todo el tiempo que estuve en la Comisión investigué esos casos. Por ello Arana me llamó y me dijo que el fiscal se había reunido con ellos y que debía dejar de investigarlo”, agregó.

“Ellos pueden sacarme de la Comisión (Lava Jato) cuando quieran, pero este no me parece un motivo razonable”, precisó el parlamentario frentista al tiempo de anunciar que continuara pese a quien le pese con su labor fiscalizadora.