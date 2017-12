Señalo Abogado Alberto Borea “Recibir dinero por dividendos no es igual a admitir una coima”

Recibir dinero por dividendos no es igual a admitir una coima ni cometer un acto de corrupción, remarcó el abogado defensor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Borea, al subrayar que el jefe del Estado nunca le ha mentido al Estado peruano. “Ganar dinero, recibir dinero por dividendos no es igual a coima ni a corrupción”, señaló durante su intervención en la sesión plenaria convocada para debatir el pedido de vacancia presidencial.

Afirmó que el presidente Kuczynski negó haber recibido dinero para su campaña y que no ha sido contratado por la empresa Odebrecht. Recordó que Gerardo Sepúlveda ha señalado que ninguno de los contratos suscritos con la referida empresa brasileña fue firmado por el Mandatario.

Además, dijo que el jefe del Estado declaró ante la Sunat y en el extranjero todos sus ingresos, desde el 2004 al 2007.

“Y todos los pueden ver (…) y en las declaraciones juradas se declaran los dividendos que recibió de la empresa Westfield Capital ¿dónde está el engaño? es una verdad oficial”, sostuvo.

Precisó que la ley no le prohíbe al Dignatario ser accionista de una empresa, “él delegó la gestión, no existe ninguna prueba en contrario, Sepúlveda ha dicho que PPK no conoció los contratos cuando fue ministro y primer ministro”.

“En consecuencia, no mintió, no ocultó. Aquí están todas las declaraciones juradas del 2004 y 2007. El presidente Kuczynski nunca le ha mentido al Estado peruano”, afirmó.

POSICION DE PPK ANTE EL CONGRESO

Estos fueron los argumentos planteados por el mandatario al cierre de su presentación, en la cual pidió a los congresistas a preservar la institucionalidad y el sistema democrático.

Soy un hombre honesto. Jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda que haya torcido mi voluntad o comportamiento.

Ni mi empresa, ni yo hemos contratado con el estado peruano. Jamás incurrí en un conflicto de intereses. Las acusaciones que se me imputan derivan de un contrato legal, con servicios debidamente justificados, suscrito estrictamente entre privados: la empresa Wesfield Capital con el consorcio concesionaria trasvase olmos.

Jamás he ocultado información. Fundé la empresa Wesfield Capital el año 1992 y así consta en mis declaraciones de impuestos y en la declaración jurada de intereses que hice pública al asumir la presidencia de la república.

Por cada uno de mis ingresos he pagado los impuestos de ley, jamás los oculté, y son perfectamente accesibles a las comisiones de investigación de este parlamento o del ministerio público.

Antes de asumir el cargo de ministro de estado de 2001 a 2002 y luego, entre el 2004 y el 2006, dejé la gestión de mis empresas y suspendí mi actividad profesional, habiendo quedado completamente ajeno a las decisiones empresariales durante dicho periodo.

En tal sentido, y no teniendo nada que temer, he dicho que me pongo a disposición del Ministerio Público para que levante mi secreto bancario y verifique cada uno de mis ingresos y gastos durante los últimos 15 años.

No me opongo a ninguna forma de investigación. Solo exijo que se haga respetando el debido proceso y mi derecho de defensa.