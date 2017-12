FDTC organiza marcha contra el indulto de Alberto Fujimori

La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco encabezada por Edu Mollinedo ha acordado desarrollar mañana una marcha contra el indulto a Alberto Fujimori, la otra FDTC presidida por Héctor Calla no se ha pronunciado sobre el particular pero se anuncia que por su parte el viernes en la mañana también estaría desarrollando una marcha por las diversas arterias del Cusco.

La movilización que organiza la FDTC de Edu Mollinedo se desarrollará desde las 16 horas, siendo el punto de concentración la plaza Limpacpampa Grande, de donde marcharan por la avenida Tullumayo, avenidas Garcilaso, avenida El Sol para concluir en la Plaza Mayor del Cusco donde está previsto el desarrollo de un mitin. En la movilización participaran diversas bases especialmente de construcción civil así como organizaciones no gubernamental y colectivos.

La marcha tendrá como propósito dar inicio a las acciones para lograr los tres puntos acordados como parte del Comité de Lucha que ha sido conformado y son la renuncia inmediata de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República, la anulación del indulto a Alberto Fujimori y su retorno a la cárcel y que se convoque a una asamblea constituyente a la brevedad posible.

MARCHA DE LA FUC

Mientras tanto para hoy la Federación Universitaria Cusco por decisión de los centros federados de las diversas escuelas profesionales desarrollara una movilización desde la Ciudad Universitaria de Perayoc hasta la Plaza Mayor del Cusco desde las 9 de la mañana, en la movilización en rechazo al indulto a Alberto Fujimori participaran también estudiantes del Instituto Tecnológico Túpac Amaru y de instituciones educativas según precisaron dirigentes de la FUC.