Familiares consideran que involucrados en desaparición de española están mintiendo

Los familiares sobre el trágico destino de la turista española Nathaly Salazar Ayala ha sido un duro golpe para sus familiares y no creen en la versión que han brindado los involucrados en el caso, los cuales se hallan en poder de la Policía Nacional del Perú. Ha trascendido que hay contradicciones en su versión y en ese aspecto están trabajando los policías para conocer la verdad. El diario El País de España ayer recogió de Tamara Salazar, hermana de Nathaly quien ha comentado que sus padres que se hallan en Cusco tienen la corazonada que los intervenidos Jainor Huila Huamán, de 19 años, y Luzgardo Pillcopata Amaru, de 21, están mintiendo

Según la información a la que han accedido se ha llegado a establecer después de visitar el sitio arqueológico de Moray, la joven española bajó caminando hacia la zona de Callaracay, donde contrató los servicios del Zipe Line (deporte de aventura) para contemplar el Valle Sagrado de los Incas. En la primera versión ofrecida por los guías, la joven se estrelló contra un poste del sistema pues no se controló la velocidad en la que descendía, lo que desencadenó el letal accidente. En la otra versión de los involucrados en cambio aseguraron que uno de los hombres subió con Nathaly a la cesta sujeta al cable y esta cedió, cayendo ambos al vacío, lo que provocó la muerte de la turista y daños en la cara y el brazo de quien hacía las veces de guía turístico.

AMBOS CONCIDEN SOBRE EL CUERPO INERTE

Sin embargo lo ocurrido luego tiene la misma versión de ambos, ante la Policía los dos sujetos coincidieron en señalar que por temor a las consecuencias que la muerte de la turista española podía acarrearles, dado que el servicio turístico que prestan no tiene ningún tipo de permisos y carecían de medidas de seguridad, decidieron lanzar el cuerpo al río Vilcanota para deshacerse de él.

También según la versión brindada al diario El País, ambos también coincidieron sobre el celular de la joven, señalaron que cuando el equipo de Nathaly sonó lo rompieron con una piedra. Después de ser detenidos el sábado, los sujetos entregaron a la policía el teléfono destrozado.

PORQUE NO LA LLEVARON A UN HOSPITAL

“No me quito de la cabeza que no la llevaran a algún sitio. Pudieron haberla dejado en la puerta de un hospital y haberse marchado sin entrar si no querían problemas. Creo que pensaron que no se formaría tanto revuelo y que nadie la buscaría realmente”, afirmo Tamara a los periodistas de El País de España.

Mientras tanto los padres de Tamara y Nathaly, asistieron ayer a la reconstrucción de los hechos en Callaracay distrito de Maras, no quisieron brindar declaraciones por obvias razones y recibieron la protección de los efectivos policiales para que no tengan inconvenientes.

VERSION CLAVE QUE PERMITIO DESENTRAÑAR MISTERIO.

Se conoció que para el avance de la investigación ha sido clave la versión de una familia que coincidió con Nathaly en el sitio del Zip Line de Callaracay, se dio a conocer que tras conocer sobre la desaparición de la joven, se comunicaron con el Consulado General de España en Lima para explicar que habían estado con ella. La familia inclusive compartió fotografías y vídeos en los que aparecía la joven española y los dos guías en la zona en referencia, con esta información y otros detalles llegaron al Cusco los efectivos de la Guardia Civil española quienes solicitaron a la PNP las acciones necesarias para intervenir a los involucrados.

La declaración de la familia en referencia, cuya identidad se guarda en absoluta reserva, también ha permitido esclarecer parte de lo que ocurrió el 2 de enero por la tarde en Callaracay – Maras, precisaron que en el momento en que Nathaly se disponía a bajar por el Zipe Line la lluvia y el granizo arreciaron en la zona, lo que provocó que los niños de la familia se asustaran. La joven les cedió su lugar y la familia descendió primero. Bajó también uno de los de los guías, que transportó en un vehículo coche a la familia hasta el pueblo.

Al regresar, según la versión del guía, halló a Nathaly muerta y a su compañero con un hombro dislocado y heridas en la cara como consecuencia de la caída. Después hicieron desaparecer el cadáver. (Fuente: El País)