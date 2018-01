Transportistas se movilizaron exigiendo que se suspenda clausura de paraderos informales

Tal como estaba programado ayer se movilizaron transportistas que utilizan unidades M1 y M2 así como autos para el servicio interprovincial de pasajeros solicitando a las autoridades municipales la suspensión de las clausuras de los terminales aduciendo que brindan un servicio económico a la colectividad y que a consecuencia de estos cierres decenas de personas se quedan sin trabajo. Frente a las demandas las autoridades de la comuna central establecieron una mesa de dialogo en cuyo desarrollo los transportistas fundamentaron sus pedidos.

En la cita los dirigentes, específicamente de los sectores de Puputi y Pavitos, solicitaron 2 años de ampliación para quedarse en esos sectores, manifestando que la Municipalidad de Cusco comete abuso de Autoridad clausurando sus locales, Asimismo solicitaron a la comuna cusqueña que construyan terminales terrestres.

A su turno el Gerente Municipal Ismael Sutta, en representación de la autoridad municipal dijo; “El tema es claro, no tienen autorización para la prestación de servicios de transporte interprovincial por parte del Ministerio de Transportes, no tienen Licencia de Funcionamiento, están por encima de los parámetros de compatibilidad de uso de suelo, que establece el Plan de Desarrollo Urbano, están al margen de la ordenanza No 031 es decir, no hay ningún documento, que pueda respaldarlos”.

Posteriormente el abogado de los transportistas Aldo Estrada dijo que están 15 años y nadie los ha retirado, que se les otorgue un plazo prudencial para que sigan trabajando hasta que la Municipalidad de Cusco construya terminales terrestres.

Finalmente la autoridad municipal refirió: “La solución está clara se les ha manifestado, aún el año pasado, que tienen que reubicarse a lugares adecuados fuera del Centro Histórico que esté de acuerdo a los parámetros urbanísticos que tengan la autorización de transportes”, finalizo al tiempo de precisar que continuaran con los operativos de clausura.