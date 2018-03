Cuestionan decisión de fiscalía de no interrogar a Barata sobre PPK y Alan

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, cuestionó que la fiscalía peruana no vaya a interrogar a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, sobre su relación con el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La declaración de Barata se dará en el marco de dos investigaciones: la primera correspondiente al fiscal Germán Juárez sobre la pesquisa contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y la otra del fiscal José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo la investigación a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular.

El fiscal Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, indicó que precisamente se preguntará al empresario solo sobre los citados dos casos, aunque no descartó que fluyan informaciones espontáneas producto de las interrogantes, que pueden ser objeto de aclaraciones y mayor profundidad.

“Primero PPK condiciona recibir a la Comisión Lava Jato después de que Barata declare. Luego, la fiscalía de Pablo Sánchez decide que no se pregunte a Barata sobre la corrupción de PPK. Así se sella el pacto por la impunidad del presidente que se corre de la Comisión Lava Jato”, dijo Becerril.

De otro lado, Becerril se refirió a los viajes de Kenji Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, precisando que “el hijo menor de Alberto Fujimori se alegra de estar otra vez en el avión presidencial y no le importa acompañar a un presidente acusado de gravísimos hechos de corrupción”.

“Pablo Sánchez y PPK firman un pacto por la corrupción. Fiscal Hamilton Castro no viajará a Brasil para no preguntar sobre la corrupción del presidente. Entre corruptos se blindan. ¡Que viva la impunidad!”, insistió Héctor Becerril en su cuenta en Twitter.

En otro momento, Lourdes Alcorta, también congresista de Fuerza Popular, expresó su disconformidad con que no se realicen preguntas sobre PPK a Jorge Barata, por lo que consideró que “no hay convicción de lucha contra corrupción. Son selectivos”. “Es una lástima que una persona tan seria y correcta como el fiscal Rafael Vela, que goza de muy buena imagen, se vea contaminado por las actitudes de fiscales Hamilton Castro y Domingo Pérez, que hacen investigación direccionada”, remarcó.

ALAN GARCIA PIDE QUE PREGUNTEN SOBRE SU CASO

Sobre la información brindada ayer por el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, quien afirmo que el cuestionario de preguntas para Jorge Barata, solo tiene preguntas sobre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. El expresidente Alan García pidió que pregunten sobre él. “Respetuosamente les pido que pregunten al Sr. Barata lo que quieran sobre mí. El primer interesado soy yo. Otros se venden, yo no”. escribió Alan García en Twitter.