Explicaciones confusas brindo Cesar Villanueva sobre su relación con Barata

El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, afirmó que no formó “ninguna” asociación en el Perú con Jorge Barata. No obstante, el legislador reconoció que el ex representante de Odebrecht si integró la Asociación Amazónica de Fomento de la Inversión Privada (Amazinver), en la cual él participó en su condición de gobernador regional de San Martín.

“Con Amazinver, lo que estábamos tratando era de jalar inversión privada, porque la pública todos la tenemos como quisiéramos tenerla”, señaló el parlamentario que la semana pasada desarrollo las acciones para la presentación de la moción para la vacancia de PPK.

En su explicación el congresista aseveró que la entrega de la buena pro de la vía Cuñumbuque-San José de Sisa por un monto de 100 millones de soles a Odebrecht llevada a cabo por su gestión no tuvo nada que ver con la asociación en la que participó. “Nosotros sacamos esa licitación vía un proyecto especial que se manejaba con autonomía”, indicó.

DENUNCIA DE PARIONA

Villanueva salió al frente tras ser criticado por el congresista de Fuerza Popular Federico Pariona. Según el fujimorista, Villanueva ha firmado la moción de vacancia, no por los motivos expresados en el documento presentado ante el Congreso, sino por el indulto humanitario que PPK le otorgó a Alberto Fujimori.

“Deberían ser directos y decir que la moción es porque no están de acuerdo con el indulto a Alberto Fujimori. Todo indica que hay intenciones distintas al escrito”, señaló Pariona a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, expresó que todavía no se ha tomado una decisión en Fuerza Popular. “No tengo dudas de mis convicciones democráticas. Decir que vamos a reflexionar, escuchar, analizar y tomar una decisión, no es dudar”, manifestó.