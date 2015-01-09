RTV El Diario Canal 45

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NOMBRAMiENTO DE TRABAJADORES EN LA RED SUR ESTA DIRIGIDO… SACARON DE ESTA POSIBILIDAD A QUIENES TIENEN 10, 8 Y MAS AÑOS Y COLOCARON A LOS ALLEGADOS DEL DIRECTOR, DENUNCIAN AFECTADOS QUE COMO REGALO DE AÑO NUEVO LOS DESPIDIERON… UNA FALTA DE RESPETO AL ESCALAFON…. UNA VERGUENZA, UN MANOSEO IGUAL A LOS CONCURSOS NADA PUBLICOS, ACUMULADO DE 80 SOLES POR CADA UNO DE LOS TRABAJADORES SIN RENDIR CUENTAS… HASTA CUANDO TANTO MANOSEO… LAS PRUEBAS ESTAN A LA VISTA… UN AUTORITARISMO DE PRIMERA… BASTA DE CORRUPCION, PIDEN AGRAVIADOS…
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