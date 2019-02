Cuando la violencia parte de la autoridad

Saber que somos la ciudad o región que ocupa el tercer lugar en incidencias de violencia contra la mujer no es grato, pero es terrible saber que estamos en los indicadores más altos en el país en cuanto a feminicidio, pues el 10% de casos se han registrado en el Cusco, esto no es normal y como dijo el alcalde del Cusco en una intervención, “más me pegas, más te quiero”, es lo que se debe erradicar de una buena vez, pero si el ejemplo de violencia, arbitrariedad y abuso de poder viene de la propia autoridad, ¿qué podemos esperar?, pues nada.

En nuestra región se ha hecho poco, en conjunto, para poder erradicar o al menos disminuir los niveles de violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes y todo grupo vulnerable, lo decimos fuerte y claro, no se hizo nada en conjunto, apenas y unos cuantos elementos aislados que se vieron desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, o desde la misma Policía Nacional, pero de ahí autoridades ediles no se ha comprometido con estos casos pues es evidente que con apenas seis meses de estar funcionando una Casa Acogida de la Municipalidad del Cusco, no fue la prioridad del alcalde fomentar estos espacios, ya que la regidora Norma Rodríguez en tanta insistencia logró que se equipara, pero el alcalde no tenía la más mínima intensión, así que la violencia ¿de dónde viene?.

Es sabido que cuando un varón es cruel, abusivo y violento, esto se traslada a un estado de poder, donde su abuso no será necesariamente físico, pero si arbitrario y sin diálogo con la población, eso precisamente es lo que se busca erradicar, gente con poder y encima violenta.

Pero vayamos a lo prioritario, todo esfuerzo en conjunto será y tendrá resultados más óptimos, pues aisladamente no podemos augurar que se vaya a lograr aspectos de mayor incidencia a favor de la colectividad, y bien lo decía la ministra Ana María Mendieta, no podemos llegar al Bicentenario Nacional con estos indicadores elevados y complejos, pues debe haber no sólo compromiso con la lucha contra la corrupción, sino también contra la violencia, que es muy importante lograr que se disminuya frente a lo que vivimos hoy en día, sobre estos datos.

Entonces, todos, absolutamente todos, varones, mujeres, públicos o privados, ricos y pobres, todos los peruanos y cusqueños en especial debemos adoptar medidas más cercanas a lo que es vivir en paz y con tolerancia, ese será el reto al Bicentenario.